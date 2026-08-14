Capstone Green Energy legte Quartalsergebnis vor

Capstone Green Energy hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Capstone Green Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.040 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Capstone Green Energy im vergangenen Quartal 24.9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10.58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Capstone Green Energy 27.9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch