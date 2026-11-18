Capstone Green Energy veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.15 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21.03 Prozent auf 22.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch