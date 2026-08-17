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17.08.2026 06:37:00
Capro hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Capro hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 21.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -70.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0.47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.36 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.31 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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