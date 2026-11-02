Caprihans India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Caprihans India lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4.74 INR gegenüber -17.020 INR im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.43 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39.31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Caprihans India einen Umsatz von 1.75 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch