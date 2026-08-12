Caprihans India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Caprihans India hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 3.77 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Caprihans India noch ein Gewinn pro Aktie von -9.270 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2.21 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.82 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch