(RTTNews) - Shares of Capricor Therapeutics (CAPR) plunged over 70% to $1.63 in after-hours trading on Friday, following disappointing regulatory news related to its lead investigational asset, Deramiocel.

Deramiocel, proposed for the treatment of Duchenne muscular dystrophy, has been denied FDA approval yet again.

The Complete Response Letter, issued by the U.S. regulatory agency, states that the data submitted by the company do not provide sufficient evidence to establish the drug's effectiveness and identifies additional deficiencies in the clinical data.

Commenting on the setback, Capricor's Chief Executive Officer, Linda Marbán, said, "We are deeply disappointed for the boys and young men living with Duchenne and their families. Deramiocel has been studied in two randomized, double-blind, placebo-controlled trials, HOPE-2 and HOPE-3, both of which met their primary endpoints. We stand behind the rigor of our clinical program and the integrity of our data, and we believe the data support approval. We are reviewing the letter carefully and will share next steps once we have completed our evaluation."

The company had cash, cash equivalents, restricted cash and marketable securities of approximately $198.5 million, as of September 30, 2026, which it believes is sufficient to fund its planned operations for at least the next 12 months.

A conference call and webcast is scheduled for Monday, November 23, at 8:30 a.m. ET.

CAPR closed Friday's trading at $7.59, up 0.80%. In after-hours, the stock fell 78.52% to $1.63.