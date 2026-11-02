Capri verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Capri präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.220 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Capri in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5.49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 809.0 Millionen USD im Vergleich zu 856.0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch