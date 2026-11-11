|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.11.2026 13:18:17
Capri Holdings Appoints Justin Boxford CEO
(RTTNews) - Capri Holdings (CPRI) announced that Justin Boxford has been named Chief Executive Officer and will join the Board, effective January 4, 2027. His appointment follows John Idol's announcement that he will retire as Chairman and Chief Executive Officer. Idol will serve as a senior advisor to Capri Holdings through March 31, 2027. Robin Freestone, current Lead Director, will become Independent Chairman of the Board.
Most recently, Boxford served as Global President, Luxury Beauty Brands. Prior to this role, he served as Global Brand President of Este Lauder and AERIN BEAUTY.
At prior close on NYSE, Capri Holdings shares were trading at $21.73.
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Capri Holdings (ex Michael Kors)
|
29.10.26
|Ausblick: Capri öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Capri verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Capri vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
16.06.26
|Capri-Sun-Chef hält Strohhalm-Petition für »schlecht gemacht« (Spiegel Online)
|
26.05.26
|Ausblick: Capri veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Erste Schätzungen: Capri präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Capri Holdings (ex Michael Kors)
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwergewichte bremsen den SMI aus -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind am Mittwoch leichte Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich unterdessen höher. Die Börsen in Asien finden keine einheitliche Richtung.