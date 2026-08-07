Capri hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Capri liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Capri die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.440 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3.51 Prozent auf 769.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Capri 797.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch