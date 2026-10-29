Capri Global Capital gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Capri Global Capital veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.35 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.45 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 17.88 Milliarden INR gegenüber 11.24 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch