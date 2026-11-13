Caplin Point Laboratories: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Caplin Point Laboratories hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 23.44 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 20.32 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 6.30 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Caplin Point Laboratories 5.34 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch