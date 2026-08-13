Caplin Point Laboratories präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Caplin Point Laboratories hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 23.27 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Caplin Point Laboratories noch ein Gewinn pro Aktie von 20.10 INR in den Büchern gestanden.

Caplin Point Laboratories hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.10 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.10 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch