Capitalworks Emerging Markets Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Capitalworks Emerging Markets Acquisition A hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.020 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch