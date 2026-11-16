Capitalworks Emerging Markets Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Capitalworks Emerging Markets Acquisition A hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.020 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch