Capital Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Capital Trust hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -3.200 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4.35 Prozent zurück. Hier wurden 120.9 Millionen INR gegenüber 126.4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch