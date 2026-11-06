Capital Trade Links legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Capital Trade Links stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.21 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Capital Trade Links ein EPS von 0.180 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 73.2 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 75.5 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch