Capital Southwest stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Capital Southwest hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 70.9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 34.31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch