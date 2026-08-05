Capital Southwest hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Capital Southwest hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Capital Southwest ein EPS von 0.480 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21.10 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 61.5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch