Capital Senior Living vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Capital Senior Living hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.52 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 207.7 Millionen USD gegenüber 93.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch