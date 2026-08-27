Capital Securities A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Capital Securities A lud am 25.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Capital Securities A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.17 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.120 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1.97 Prozent auf 1.02 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.04 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch