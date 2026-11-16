Capital Properties präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Capital Properties präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.100 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.05 Prozent auf 1.5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch