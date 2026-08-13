Capital Properties: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Capital Properties hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Capital Properties hat ein EPS von 0.12 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.120 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch