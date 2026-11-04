Capital Power hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Capital Power veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.37 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.940 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 997.0 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 902.0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch