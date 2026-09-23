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23.09.2026 06:37:00
Capital Partners: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Capital Partners hat am 21.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.010 PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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