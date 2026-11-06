Capital Partners: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Capital Partners gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Capital Partners hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.03 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.010 PLN je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch