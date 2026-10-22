Capital One Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Capital One Financial äusserte sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 5.61 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Capital One Financial 4.83 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 20.36 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 3.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch