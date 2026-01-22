Capital One Financial Aktie 322351 / US14040H1059
22.01.2026 22:58:29
Capital One Financial Corp. Q4 Income Climbs
(RTTNews) - Capital One Financial Corp. (COF) released a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $2.057 billion, or $3.26 per share. This compares with $1.022 billion, or $2.67 per share, last year.
Excluding items, Capital One Financial Corp. reported adjusted earnings of $2.436 billion or $3.86 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 52.9% to $15.583 billion from $10.190 billion last year.
Capital One Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.057 Bln. vs. $1.022 Bln. last year. -EPS: $3.26 vs. $2.67 last year. -Revenue: $15.583 Bln vs. $10.190 Bln last year.
Nachrichten zu Capital One Financial Corp.
|
21.01.26
|Ausblick: Capital One Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
20.01.26
|S&P 500-Wert Capital One Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Capital One Financial von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.01.26
|S&P 500-Papier Capital One Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capital One Financial von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Optimismus in New York: S&P 500 im Plus (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
07.01.26
|Erste Schätzungen: Capital One Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)