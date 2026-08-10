Capital Asset Planning,Inc stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Capital Asset Planning,Inc hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11.81 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -10.320 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 2.54 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.33 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch