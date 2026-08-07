Capillary Technologies India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Capillary Technologies India stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1.00 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 2.57 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch