Capillary Technologies India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Capillary Technologies India lud am 02.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3.10 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 2.71 Milliarden INR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch