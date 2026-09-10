Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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10.09.2026 06:55:00
Capgemini: Wie der grosse VW-Dienstleister die eigenen Beschäftigten gegen sich aufbringt
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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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