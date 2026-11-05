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05.11.2026 12:40:43
Capgemini soll EU-Projekt zu KI-Risiken führen
Von Edith Hancock
DOW JONES--Capgemini ist vom Europäischen Amt für Künstliche Intelligenz für die Führung eines Konsortiums ausgewählt worden, das die Cyberrisiken fortschrittlicher KI-Systeme bewertet.
Das französische Unternehmen teilte mit, durch die Initiative solle Europas Fähigkeit gestärkt werden, Risiken im Zusammenhang mit fortschrittlichen, allgemein einsetzbaren KI-Modellen zu bewerten und zu mindern.
Das Vorhaben läuft im Rahmen des KI-Gesetzes der EU, das 2024 in Kraft trat und Leitplanken für Anbieter allgemein einsetzbarer KI vorgibt. Unter anderem sind Entwickler fortschrittlicherer Modelle verpflichtet, potenzielle, von ihnen ausgehende Risiken zu mindern.
Capgemini erklärte, es werde das KI-Büro der EU, das mit der Durchsetzung der Vorschriften des KI-Gesetzes für allgemein einsetzbare Modelle betraut ist, bei Aufgaben wie der Modellierung entstehender Cyberrisiken, der Entwicklung von Bewertungswerkzeugen und technischen Analysen unterstützen.
Das französische IT-Beratungsunternehmen teilte mit, es werde das Konsortium gemeinsam mit der Beratungsgesellschaft Wavestone und der französischen öffentlichen Institution LNE anführen.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/uxd
(END) Dow Jones Newswires
November 05, 2026 06:40 ET (11:40 GMT)
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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