Capella Minerals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Capella Minerals gab am 29.09.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0.030 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0.030 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch