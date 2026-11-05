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05.11.2026 12:40:44
Cap Gemini-Aktie steigt dank EU-Auftrag zu KI-Risiken
Cap Gemini ist vom Europäischen Amt für Künstliche Intelligenz für die Führung eines Konsortiums ausgewählt worden, das die Cyberrisiken fortschrittlicher KI-Systeme bewertet.
Das Vorhaben läuft im Rahmen des KI-Gesetzes der EU, das 2024 in Kraft trat und Leitplanken für Anbieter allgemein einsetzbarer KI vorgibt. Unter anderem sind Entwickler fortschrittlicherer Modelle verpflichtet, potenzielle, von ihnen ausgehende Risiken zu mindern.
Cap Gemini erklärte, es werde das KI-Büro der EU, das mit der Durchsetzung der Vorschriften des KI-Gesetzes für allgemein einsetzbare Modelle betraut ist, bei Aufgaben wie der Modellierung entstehender Cyberrisiken, der Entwicklung von Bewertungswerkzeugen und technischen Analysen unterstützen.
Das französische IT-Beratungsunternehmen teilte mit, es werde das Konsortium gemeinsam mit der Beratungsgesellschaft Wavestone und der französischen öffentlichen Institution LNE anführen.
Die Cap Gemini gewinnt in Paris zeitweise 1,20 Prozent auf 131,05 Euro.
DOW JONES
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