CAP gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CAP hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 443.26 CLP je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -118.550 CLP je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat CAP im vergangenen Quartal 339.50 Milliarden CLP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 29.58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CAP 482.10 Milliarden CLP umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch