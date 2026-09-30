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30.09.2026 06:37:00
Canyon Creek Food stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Canyon Creek Food hat am 28.09.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.04 CAD gegenüber -0.050 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.4 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.2 Millionen CAD in den Büchern standen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.040 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0.090 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 2.31 Prozent auf 13.95 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.28 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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