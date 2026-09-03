Canuc Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Canuc Resources liess sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Canuc Resources die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.11 CAD. Im Vorjahresquartal waren -3.100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 33.33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch