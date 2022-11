Cantourage-Aktie springt am ersten Handelstag hoch: Cannabis-Aktie Cantourage startet schwungvoll an der Börse

Der erste Kurs hatte am Morgen bei 6,48 Euro gelegen, in der Folge zog er dann deutlich an bis auf 8,30 Euro. Dies war ein Anstieg im Vergleich zum ersten Kurs von 28 Prozent. Durch den Börsengang befinden sich rund 15 Prozent der Unternehmensanteile und insgesamt knapp zwei Millionen Inhaberaktien im Streubesitz. Im Rahmen der zuvor bereits abgeschlossenen Privatplatzierung wird Cantourage den Angaben zufolge im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich bewertet.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf medizinische Cannabis-Produkte. Mit den Einnahmen plant Cantourage den systematischen Ausbau der Produktionskapazitäten, die Erschliessung neuer Märkte sowie Vorbereitungen für die anstehende Legalisierung von Cannabis als Genussmittel in verschiedenen europäischen Ländern zu treffen. Wegen dieser Bemühungen werden der Branche generell grosse Wachstumschancen beigemessen. Das Bundeskabinett hatte Ende Oktober Eckpunkte für eine Legalisierung beschlossen.

/tih/stk

FRANKFURT (awp international)