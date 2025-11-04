|
04.11.2025 04:28:56
Cantor Equity Partners V Prices Upsized IPO Of 22 Mln Class A Ordinary Shares At $10.00/shr
(RTTNews) - Cantor Equity Partners V Inc.(CEPV) announced the pricing of its upsized initial public offering of 22 million Class A ordinary shares at $10.00 per share.
The shares are expected to be listed on the Nasdaq Global Market under the symbol "CEPV" and begin trading on November 4, 2025. The underwriters have been granted a 45-day option to purchase up to an additional 3.30 million Class A ordinary shares offered by the company to cover over-allotments, if any.
The offering is expected to close on November 5, 2025.
Cantor Fitzgerald & Co. is acting as the sole book-running manager for the offering.
