Cantor Equity Partners IV A lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.07 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.060 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch