Canterbury Park: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Canterbury Park äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.18 USD, nach 0.100 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4.21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Canterbury Park einen Umsatz von 18.3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch