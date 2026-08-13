Canterbury Park: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Canterbury Park präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Canterbury Park vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Canterbury Park 16.2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3.19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch