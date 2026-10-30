Canter Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Canter Resources hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.02 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canter Resources -0.030 CAD je Aktie generiert.

Canter Resources hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0.060 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0.140 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch