Cantargia AB hat sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Cantargia AB vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.14 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1.07 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch