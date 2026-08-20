Cantargia AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cantargia AB hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.13 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cantargia AB ein Ergebnis je Aktie von -0.160 SEK vermeldet.

Redaktion finanzen.ch