Canstar Resources öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Canstar Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0.020 CAD. Im Vorjahr waren -0.010 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch