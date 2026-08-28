Canso Select Opportunities B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Canso Select Opportunities B lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.36 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.870 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Canso Select Opportunities B 4.0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 975.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch