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28.08.2026 06:37:00
Canso Select Opportunities A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Canso Select Opportunities A stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 1.36 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.870 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.0 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 975.68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Canso Select Opportunities A einen Umsatz von 0.4 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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