CANOTWAIT_ by William Chan lance sa collection été 2021

SHANGHAI, 31 mai 2021 /PRNewswire/ -- CANOTWAIT_, fondée par William Chan, a officiellement lancé sa collection d'été 2021 en mai 2021. La collection, dont le thème est « CANOTWAIT TO GO WILD », s'inspire d'activités estivales telles que le surf et d'événements tels que les festivals de musique en plein air et les soirées disco, créant un style de rue moderne avec une esthétique de couleurs et des motifs graphiques uniques, vous entraînant dans un monde rétro-futuriste aux néons clignotants.

Le principal magazine de mode japonais « EYESCREAM » a invité le directeur de la création William Chan à figurer dans le numéro de juin aux côtés de sa collection d'été, et à profiter de cette occasion pour présenter la collection limitée créée par CANOTWAIT_ conjointement avec la marque japonaise Poliquant. La collection limitée sur le thème « COLORS » est une fusion raffinée de la culture orientale de la rue, déconstruite dans une nouvelle esthétique fonctionnelle.

La collection d'été de CANOTWAIT_ présente une série de points forts étonnants, notamment des articles conçus conjointement avec des artistes ou créés avec un savoir-faire particulier, ainsi qu'une collaboration transfrontalière, CANOTWAIT_ X EYESCREAM. L'article hérite des matériaux de première qualité et de l'artisanat complexe qui ont toujours été au cœur de la philosophie de CANOTWAIT_, ce qui se traduit par une meilleure portabilité et une texture haut de gamme.

La nouvelle collection d'été comprend également une gamme de nouveaux accessoires et de mobilier d'intérieur, notamment des lunettes de soleil themis, des colliers et des boucles d'oreilles en acier inoxydable, des masques de protection jetables élaborés en co-branding CANOTWAIT_ x Evolvetogether, des tapis ronds graphiques et un pack de 3 bougies parfumées, ajoutant encore plus de plaisir à la vie des amateurs de mode.

Afin de véhiculer davantage l'esthétique du style de vie de la collection été 2021, CANOTWAIT_ a intégré des projets plus lourds liés à la mode et au style de vie dans la collection, notamment un espace POP-UP à Shanghai présentant le concept CANOTWAIT_.

L'espace POP-UP de l'été CANOTWAIT_ 2021 est basé sur le concept de « WILD ƆARNIVAL », qui combine diverses expériences en rassemblant des expositions d'art, des cafés de spécialité et des vêtements de mode, pour plonger plus profondément dans le thème de l'été « CANOTWAIT TO GO WILD ». Au cours de la campagne POP-UP, la marque offrira de nouvelles surprises, notamment des articles haut de gamme élaborés en cobranding, des boissons spéciales du directeur de la création et des produits saisonniers de mode en quantité limitée.

À PROPOS DE CANOTWAIT_

Fondée par William Chan, CANOTWAIT_ est une marque inspirée par l'art moderne et la culture de rue. William Chan est un collectionneur d'art dynamique et croit fermement dans le pouvoir de l'amour. Tout cela est profondément ancré dans sa marque. Il croit que si les gens chérissent la vie, de bonnes choses se produiront.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1519046/01.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1519045/02.jpg