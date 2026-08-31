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Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048

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31.08.2026 16:29:00

Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag im Minusbereich

Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Canopy Growth-Aktie rutschte in der TSX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 1,38 CAD ab.

Canopy Growth
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Um 16:28 Uhr rutschte die Canopy Growth-Aktie in der TSX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 1,38 CAD ab. Im Tief verlor die Canopy Growth-Aktie bis auf 1,37 CAD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,39 CAD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 144'268 Canopy Growth-Aktien.

Am 19.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,28 CAD. Mit einem Zuwachs von mindestens 137,68 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,18 CAD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,49 Prozent würde die Canopy Growth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 07.08.2026 äusserte sich Canopy Growth zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -0,22 CAD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 81.17 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 72.13 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.

Die Canopy Growth-Bilanz für Q2 2027 wird am 06.11.2026 erwartet.

Laut Analysten dürfte Canopy Growth im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,143 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’413.17 13.98 SYBVIU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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